Tasnim: Иран ударил по заводу израильской оружейной компании Rafael

Ракетный удар Ирана поразил завод по производству вооружения израильской компании Rafael. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на ивритоязычные источники.
Издание не приводило дополнительные сведения о степени разрушения производственных помещений и месте расположения завода.
Как писал сайт KP.RU, вечером 15 июня стало известно, что иранские ракеты поразили израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Агентство NourNews опубликовало кадры, на которых виден столб дыма, поднимающийся с территории воздушной гавани.
Кроме того, ранее в воскресенье Иран совершил очередной ответный запуск ракет по Израилю. В результате нанесены удары по израильским городам Тель-Авив и Хайфа. Уточнялось, что в Хайфе иранская ракета поразила назначенную цель, другие подробности не приводились.