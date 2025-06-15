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Tasnim: Иран ударил по заводу израильской оружейной компании Rafael

Ранее иранские ракеты поразили аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве.

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Ракетный удар Ирана поразил завод по производству вооружения израильской компании Rafael. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на ивритоязычные источники.

Издание не приводило дополнительные сведения о степени разрушения производственных помещений и месте расположения завода.

Как писал сайт KP.RU, вечером 15 июня стало известно, что иранские ракеты поразили израильский аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Агентство NourNews опубликовало кадры, на которых виден столб дыма, поднимающийся с территории воздушной гавани.

Кроме того, ранее в воскресенье Иран совершил очередной ответный запуск ракет по Израилю. В результате нанесены удары по израильским городам Тель-Авив и Хайфа. Уточнялось, что в Хайфе иранская ракета поразила назначенную цель, другие подробности не приводились.