Tasnim: Иран ударил по заводу израильской оружейной компании Rafael

Кроме того, ранее в воскресенье Иран совершил очередной ответный запуск ракет по Израилю. В результате нанесены удары по израильским городам Тель-Авив и Хайфа. Уточнялось, что в Хайфе иранская ракета поразила назначенную цель, другие подробности не приводились.