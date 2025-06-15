Эвакуированные из Ирана российские учёные едут в аэропорт Баку, откуда вернутся на родину

Напомним, что российская делегация прибыла в Тегеран с трёхдневной просветительской миссией, однако в ночь на 13 июня в регионе начались обстрелы со стороны Израиля. Теперь, после пересечения границы, они находятся в безопасности и готовятся к возвращению на родину.