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Эвакуированные из Ирана российские учёные едут в аэропорт Баку, откуда вернутся на родину

Российская делегация учёных, состоящая из 14 человек, успешно пересекла ирано-азербайджанскую границу и теперь находится в безопасности. Об этом сообщила профессор МГИМО и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Элина Сидоренко.

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Источник: Life.ru

Элина Сидоренко — о состоянии эвакуированных из Ирана российских учёных. Видео © Telegram / SHOT.

Профессор отметила, что группа направляется в аэропорт Баку, откуда вскоре отправится прямым рейсом в Россию.

«Дорогие друзья. Я нахожусь на территории Азербайджана. Российское посольство делает всё, что возможно. Российская делегация оперативно переходит границу», — сказала Сидоренко в видеообращении, которое публикует телеграм-канал SHOT.

Напомним, что российская делегация прибыла в Тегеран с трёхдневной просветительской миссией, однако в ночь на 13 июня в регионе начались обстрелы со стороны Израиля. Теперь, после пересечения границы, они находятся в безопасности и готовятся к возвращению на родину.