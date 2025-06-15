Эвакуированные из Ирана российские учёные едут в аэропорт Баку, откуда вернутся на родину

Элина Сидоренко — о состоянии эвакуированных из Ирана российских учёных. Видео © Telegram / SHOT.
Профессор отметила, что группа направляется в аэропорт Баку, откуда вскоре отправится прямым рейсом в Россию.
«Дорогие друзья. Я нахожусь на территории Азербайджана. Российское посольство делает всё, что возможно. Российская делегация оперативно переходит границу», — сказала Сидоренко в видеообращении, которое публикует телеграм-канал SHOT.
Напомним, что российская делегация прибыла в Тегеран с трёхдневной просветительской миссией, однако в ночь на 13 июня в регионе начались обстрелы со стороны Израиля. Теперь, после пересечения границы, они находятся в безопасности и готовятся к возвращению на родину.