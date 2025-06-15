«Радиостанция Судного дня» передала странный сигнал на фоне атак Израиля и Ирана

Так называемая «радиостанция Судного дня» УВБ-76 в воскресенье, 15 июня, передала новое сообщение с загадочным содержанием на фоне обострения военного конфликта между Ираном и Израилем.
Около 15:09 по московскому времени в эфире радиостанции прозвучало слово «малоснежный» и сочетание букв «нжти», а также несколько наборов цифр.
— НЖТИ 42525 МАЛОСНЕЖНЫЙ 7383 8915, — передает Telegram-канал «УВБ-76 логи».
27 мая «радиостанция Судного дня» также передала очередные сообщения: «скирд», «вюртемберг», «арыкорифт» и «безмотивный». Эти сигналы поступали через каждые полтора часа.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев упомянул радиостанцию УВБ-76 и ее недавний сигнал. Так, 22 мая в радиоэфире прозвучало слово «беззлобие». Позднее, примерно через час после первого сообщения, поступило второе — «хрюкостяг».
Местоположение и назначение радиостанции неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».