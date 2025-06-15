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Врач предупредила о потливости и головной боли из-за «передозировки» сухариками

Чрезмерное употребление магазинных сухариков может привести к проблемам со здоровьем. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Марина Утяганова SHOT ПРОВЕРКЕ. Многие разрешённые Е-добавки, содержащиеся в этих продуктах, могут негативно сказаться на организме.

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Источник: Life.ru

По словам эксперта, эти добавки часто используют для усиления вкуса, однако безопасная суточная доза составляет всего 30 мг на килограмм веса. В одной упаковке популярных сухариков можно обнаружить такие компоненты, как Е621, Е627, Е631, Е262, Е260 и Е551.

Эксперт предупреждает, что при злоупотреблении продуктами с такими добавками у человека могут возникнуть головные боли, повышенная потливость, раздражение слизистых оболочек, расстройства пищеварения с образованием эрозий и аллергические реакции.

Ранее россиянам назвали вредные продукты, которые взрываются внутри вас холестериновой бомбой. Сухарики входят в их число.