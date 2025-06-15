Врач предупредила о потливости и головной боли из-за «передозировки» сухариками

По словам эксперта, эти добавки часто используют для усиления вкуса, однако безопасная суточная доза составляет всего 30 мг на килограмм веса. В одной упаковке популярных сухариков можно обнаружить такие компоненты, как Е621, Е627, Е631, Е262, Е260 и Е551.