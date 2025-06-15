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Умер миллиардер Леонард Лаудер, сын основателей косметической фирмы Estée Lauder

Сын основателей американской косметической компании Estée Lauder Леонард Лаудер ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Сын основателей американской косметической компании Estée Lauder Леонард Лаудер ушел из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщило агентство Reuters.

— Компания сообщила, что ее почетный председатель Леонард Лаудер скончался в субботу (14 июня — прим. «ВМ») в возрасте 92 лет, — говорится в материале.

Леонард Лаудер стал работать в компании своих родителей Эсте и Джозефа Лаудеров в 1958 году. Он занимал в Estée Lauder множество должностей и среди прочего отвечал за начало производства и выпуска множества парфюмерных марок, в том числе Aramis, Clinique и Lab Series.

Лаудер-младший также сделал решающий вклад в преобразование Estée Lauder из небольшого предприятия в мультибрендового косметического гиганта.