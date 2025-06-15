Умер миллиардер Леонард Лаудер, сын основателей косметической фирмы Estée Lauder

Леонард Лаудер стал работать в компании своих родителей Эсте и Джозефа Лаудеров в 1958 году. Он занимал в Estée Lauder множество должностей и среди прочего отвечал за начало производства и выпуска множества парфюмерных марок, в том числе Aramis, Clinique и Lab Series.