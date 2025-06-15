Глава разведки КСИР Ирана погиб при израильском ударе

В заявлении элитного военного корпуса ВС Ирана отмечается, что вместе с Каземи во время ударов израильских ВС погибли также и двое его сподвижников. Это Хасан Мохакак и Мохсен Багери. Они также занимали высокие должности в разведывательном подразделении Корпуса стражей исламской революции.