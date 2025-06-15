Глава разведки КСИР Ирана погиб при израильском ударе

Глава разведывательной службы Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Казери погиб при израильском ударе. Эту информацию официально подтвердили в КСИР.
В заявлении элитного военного корпуса ВС Ирана отмечается, что вместе с Каземи во время ударов израильских ВС погибли также и двое его сподвижников. Это Хасан Мохакак и Мохсен Багери. Они также занимали высокие должности в разведывательном подразделении Корпуса стражей исламской революции.
Ранее KP.RU сообщал, что в Тегеране пять человек погибли из-за удара ЦАХАЛ по жилому зданию.
Также известно, что Иран нанес новый ракетный удар по Тель-Авиву и Хайфе. При этом Хайфе иранская ракета поразила цель.
А издание NourNews проинформировало, что иранские ракеты ударили также по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.