На Солнце произошла самая мощная вспышка за июнь

Как писал сайт KP.RU, 12 июня стало известно, что аппарат Solar Orbiter, запущенный Европейским космическим агентством, впервые в истории сделал снимки южного солнечного полюса. Целью исследователей было научиться предсказывать солнечные вспышки и магнитные бури. Свежие данные уже принесли первые сенсации: оказалось, что на полюсах желтого карлика царит полный хаос, который и формирует ту непредсказуемую картину солнечных вспышек, от которых у людей на Земле прерывается радиосвязь и болят головы у метеочувствительных.