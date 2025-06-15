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На Солнце произошла самая мощная вспышка за июнь

В случае выброса вещества Солнца это может привести к магнитным бурям на Земле.

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Источник: Комсомольская правда

Самая сильная за первый летний месяц вспышка произошла на Солнце, если будет выброшена масса вещества, то она направится в сторону Земли и может привести к магнитным бурям. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Только что произошла самая крупная вспышка в июне (предварительный балл M8.5) в зоне прямого воздействия на планету», — говорится в публикации.

В лаборатории отметили, что эпицентр взрыва находится в области, обращенной в сторону Земли. Если подтвердится выброс массы, то это будет прямой удар по Земле, подчеркнули ученые.

Как писал сайт KP.RU, 12 июня стало известно, что аппарат Solar Orbiter, запущенный Европейским космическим агентством, впервые в истории сделал снимки южного солнечного полюса. Целью исследователей было научиться предсказывать солнечные вспышки и магнитные бури. Свежие данные уже принесли первые сенсации: оказалось, что на полюсах желтого карлика царит полный хаос, который и формирует ту непредсказуемую картину солнечных вспышек, от которых у людей на Земле прерывается радиосвязь и болят головы у метеочувствительных.