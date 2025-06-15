Опубликован рейтинг трудоустройства выпускников: куда поступить, чтобы быть востребованным

Студенты, окончившие региональные высшие учебные заведения и колледжи, оказались более востребованными на рынке труда. Соответствующие вузы возглавили рейтинги самых нужных специальностей. Это подтверждает статистика, опубликованная на портале «Работа России».
Так, в 14 из 34 топов первое место заняли высшие заведения Москвы. Остальные 20 рейтингов возглавили региональные вузы. Лидером среди них стал Санкт-Петербург.
Кроме того, в топе оказались учебные заведения Якутии. Три из них возглавили рейтинги. Специалисты отметили и вузы Подмосковья.
Приемная кампания в российские университеты в этом году начнет работу с 20 июня. Подача документов продлится до 12 августа. Для абитуриентов доступны, в том числе, 46 зарубежных филиалов.