Верующим рассказали, что можно, а что нельзя есть в Петров пост, который начинается 16 июня

Ранее Life.ru писал, что православный календарь включает церковные праздники почти на каждый день. Православная церковь будет отмечать ключевые праздники и перед какими из них верующим нужно соблюдать пост. Пост — время, когда верующие воздерживаются от продуктов животного происхождения. Существуют четыре длительных поста: Великий, Петров (Апостольский), Успенский и Рождественский, а также три однодневных: Крещенский сочельник, Усекновение главы Иоанна Предтечи и Воздвижение Креста Господня. Кроме того, посты соблюдаются по средам и пятницам.