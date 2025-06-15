Шведский прыгун с шестом Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд

Арман Дюплантис в 12-й раз обновил мировой рекорд. Видео © X / media sport.
В последний раз Дюплантис обновил рекорд 28 февраля во Франции, преодолев 6,27 метра. В прошлом году, на летних Олимпийских играх 2024, он установил рекорд, взяв высоту 6,25 метра с третьей попытки. Этот результат превзошёл его предыдущее достижение в 6,24 метра, установленное на этапе «Бриллиантовой лиги» в китайском Сямыне.
Дюплантису сейчас 25 лет. Он дважды стал олимпийским чемпионом. Золотые медали он завоевал на летних Олимпиадах в 2021 и 2024 годах. Эти Игры в Токио изначально планировались на 2020 год, но перенесли из-за пандемии коронавируса. Также на его счету две победы на чемпионатах мира и три на европейских первенствах.