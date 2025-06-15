Шведский прыгун с шестом Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд

Дюплантису сейчас 25 лет. Он дважды стал олимпийским чемпионом. Золотые медали он завоевал на летних Олимпиадах в 2021 и 2024 годах. Эти Игры в Токио изначально планировались на 2020 год, но перенесли из-за пандемии коронавируса. Также на его счету две победы на чемпионатах мира и три на европейских первенствах.