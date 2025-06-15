КСИР Ирана подтвердил гибель главы разведки корпуса Каземи из-за атак Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР), элитное подразделение вооруженных сил Ирана, в воскресенье, 15 июня, подтвердил гибель начальника разведки корпуса Мохаммада Каземи в результате израильских ударов.
В официальном заявлении уточняется, что вместе с ним погибли его соратники Хасан Мохакак и Мохсен Багери, также занимавшие высокие должности в разведывательной структуре.
— Армия жестокого израильского режима продолжает свои атаки и злодеяния против Ирана. В очередной раз она раскрыла свою подлую и террористическую сущность … убив и сделав мучениками троих военных КСИР — главы разведывательной организации Мохаммада Каземи, а также Хасана Мохакека и Мохсена Багери, — цитирует КСИР Tasnim.
13 июня западные СМИ также сообщили, что минимум 20 высокопоставленных командиров Ирана скончались в результате атаки Израиля. Уже на следующий день ЦАХАЛ сообщила о ликвидации девяти ключевых иранских ученых-ядерщиков и экспертов, которые занимались развитием ядерной программы.
При этом иранские специалисты зафиксировали незначительный ущерб после ударов Израиля по заводу по обогащению урана Фордо. Израиль также во второй раз атаковал территорию вокруг нефтеперерабатывающего завода Тебриза.