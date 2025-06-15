КСИР Ирана подтвердил гибель главы разведки корпуса Каземи из-за атак Израиля

— Армия жестокого израильского режима продолжает свои атаки и злодеяния против Ирана. В очередной раз она раскрыла свою подлую и террористическую сущность … убив и сделав мучениками троих военных КСИР — главы разведывательной организации Мохаммада Каземи, а также Хасана Мохакека и Мохсена Багери, — цитирует КСИР Tasnim.