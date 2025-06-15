Производитель из ЕС MBDA планирует выпуск дальнобойных ракет «One way effector»

В Европе ведутся разработки ракеты дальностью в 500 километров. Выпуском занимается производитель систем MBDA, известный крылатыми ракетами Storm Shadow. Разработка ведется совместно с французским концерном, рассказал глава организации, цитирует РИА Новости.
Он сообщил, что ракета «One way effector» будет развертываться в больших количествах. По словам главы французского концерна, европейцы хотят добиться производства в тысячу единиц ежемесячно. Решение, по имеющимся данным, связано, в том числе, с украинским конфликтом.
«Это новая ракета большой дальности — 500 километров — которая может производиться и развертываться в больших количествах», — сказал глава концерна.
Между тем, иранские ВС начали использовать ракеты, оснащенные боеголовками «высокой разрушительной мощности». Их применяют при ударах по Израилю.