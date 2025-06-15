Шеф-повара рассказали, чем будут кормить участников ПМЭФ-2025 и на сколько вырос средний ценник

При разработке меню для участников Петербургского международного экономического форума упор сделан на локальные, то есть произведенные в России продукты. Об этом пишет сайт KP.RU, цитируя слова шеф-повара одного из ресторанов Антона Грибанова.
«Упор максимально делаем на локальные продукты, сделанные в нашей стране», — сказал шеф-повар.
При этом средняя стоимость комплексного обеда увеличилась на 1,6 тысячи по сравнению с прошлым годом. Стоимость сета из закуски, супа, горячего блюда, десерта и напитка составит 6,5 тысячи рублей.
Стала известна и стоимость отдельных блюд. В частности, в ресторане старорусской кухни будут подавать уху из петуха за 2,3 тысячи рублей, стерлядь за 6,5 тысячи и тельное из крабов за 6,8 тысячи.
Общая стоимость участия в ПМЭФ также выросла с 990 тысяч рублей до 1,3 миллиона.
Напомним, ПМЭФ-2025 пройдет с 18 по 21 июня. Перед началом форума президент России Владимир Путин встретится с зарубежными журналистами.
Тем временем в преддверии ПМЭФ-2025 ВТБ подготовил для жителей и гостей Санкт-Петербурга культурный аудиогид. В маршрут вошли 7 известных точек на карте города, а его голосами стали артисты театра и кино Ирина Пегова, Кирилл Пирогов и Нелли Уварова.