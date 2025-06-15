У двух задержанных в Иране агентов Израиля изъяли более 200 кг взрывчатки

В Иране задержали двух агентов спецслужбы Израиля Моссад. У них с собой находилось более 200 кило взрывчатых веществ. Такую информацию сообщает агентство Tasnim.
По данным издания, все произошло в районе Фашапуйе в городе Рэй (южный пригород Тегерана). Два подозрительных человека привлекли внимание полиции и их задержали. Выяснилось, что это агенты Израиля, у которых с собой более чем 200 кг взрывчатки.
По данным агентства, также у задержанных конфисковали 23 беспилотника, несколько пусковых установок для них, а кроме того — специальные средства наведения и пульты управления.
Ранее KP.RU сообщил что с 13 июня, когда израильская армия начала военную операцию в отношении ядерных объектов Ирана, погибли уже 224 жителя исламской республики.