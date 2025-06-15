Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У двух задержанных в Иране агентов Израиля изъяли более 200 кг взрывчатки

У задержанных в Иране израильских спецагентов конфисковали 23 беспилотника.

Как создавалась новая Россия

В Иране задержали двух агентов спецслужбы Израиля Моссад. У них с собой находилось более 200 кило взрывчатых веществ. Такую информацию сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, все произошло в районе Фашапуйе в городе Рэй (южный пригород Тегерана). Два подозрительных человека привлекли внимание полиции и их задержали. Выяснилось, что это агенты Израиля, у которых с собой более чем 200 кг взрывчатки.

По данным агентства, также у задержанных конфисковали 23 беспилотника, несколько пусковых установок для них, а кроме того — специальные средства наведения и пульты управления.

Ранее KP.RU сообщил что с 13 июня, когда израильская армия начала военную операцию в отношении ядерных объектов Ирана, погибли уже 224 жителя исламской республики.