У двух задержанных в Иране агентов Израиля изъяли более 200 кг взрывчатки

По данным издания, все произошло в районе Фашапуйе в городе Рэй (южный пригород Тегерана). Два подозрительных человека привлекли внимание полиции и их задержали. Выяснилось, что это агенты Израиля, у которых с собой более чем 200 кг взрывчатки.