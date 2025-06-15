Минздрав: 224 человека погибли после ударов Израиля по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп, между тем, призвал Тегеран и Иерусалим покончить с конфликтом. Он заявил, что стороны должны как можно скорее заключить мирное соглашение. Однако активные удары с обеих сторон продолжаются третий день подряд. Иран заявил, что закончит атаки, если те же действия последуют от Израиля.