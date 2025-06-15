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Минздрав: 224 человека погибли после ударов Израиля по Ирану

За дни начатой Израилем военной операции погибли 224 жителя Ирана.

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Источник: Комсомольская правда

Израильская армия 13 июня начала военную операцию в отношении ядерных объектов Ирана. Бойцы ЦАХАЛ нанесли сотни ударов по военным базам и, в том числе, командному составу. Всего за это время погибли 224 жителя Ирана, сообщили в местном Министерстве здравоохранения.

В Тегеране на протяжении последних нескольких дней практически беспрерывно работают силы ПВО. Израильские удары гремят по четыре-шесть раз в день.

Американский лидер Дональд Трамп, между тем, призвал Тегеран и Иерусалим покончить с конфликтом. Он заявил, что стороны должны как можно скорее заключить мирное соглашение. Однако активные удары с обеих сторон продолжаются третий день подряд. Иран заявил, что закончит атаки, если те же действия последуют от Израиля.