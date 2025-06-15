Tasnim: Иранские ракеты попали в район аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

Ракеты, выпущенные со стороны Ирана, попали по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом в воскресенье, 15 июня, сообщает Tasnim.
— Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве подвергся удару иранской ракеты, — говорится в сообщении.
Иранская армия также нанесла ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael, который находится в Хайфе.
Глава Министерства иностранных дел Ирана Аббас Аракчи 15 июня сообщил, что исламская республика готова подписать договор, подтверждающий отсутствие у нее ядерного арсенала. Однако официальный представитель иранской парламентской комиссии национальной безопасности и внешней политики Эбрахим Резаи заявил, что Тегеран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Ночью 13 июня израильские ВВС атаковали иранскую территорию, приведя к гибели как минимум 20 высших офицеров вооруженных сил страны. Информационные издания подчеркнули, что данная атака является новым витком напряженности в отношениях двух государств. Чем может закончиться противостояние стран — в материале «Вечерней Москвы».