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«Радиостанция Судного дня» опять передала сообщение на фоне атак на Ближнем Востоке

Известная как «Станция Судного дня» радиостанция УВБ-76 снова вышла в эфир на фоне продолжающихся ударов, которыми обмениваются Иран и Израиль.

Как создавалась новая Россия

Известная как «Станция Судного дня» радиостанция УВБ-76 снова вышла в эфир на фоне продолжающихся ударов, которыми обмениваются Иран и Израиль. Лог новой передачи был размещён в Telegram-канале «УВБ-76 логи».

Сегодня в 15:19 мск слушатели услышали кодовое слово «малоснежный».

Это уже не первая странная передача за последнее время. Накануне, 12 июня, за несколько минут до израильского удара по Ирану, в 15:14 мск эфир заполнила комбинация «ткачосап».

4 июня в 19:51 прозвучали слова «Азотобаск» и «Ошолинь». Ещё раньше, 22 мая, станция передала «беззлобие» (13:13) и «хрюкостяг» (14:24).