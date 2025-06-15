«Радиостанция Судного дня» опять передала сообщение на фоне атак на Ближнем Востоке

Известная как «Станция Судного дня» радиостанция УВБ-76 снова вышла в эфир на фоне продолжающихся ударов, которыми обмениваются Иран и Израиль. Лог новой передачи был размещён в Telegram-канале «УВБ-76 логи».
Сегодня в 15:19 мск слушатели услышали кодовое слово «малоснежный».
Это уже не первая странная передача за последнее время. Накануне, 12 июня, за несколько минут до израильского удара по Ирану, в 15:14 мск эфир заполнила комбинация «ткачосап».
4 июня в 19:51 прозвучали слова «Азотобаск» и «Ошолинь». Ещё раньше, 22 мая, станция передала «беззлобие» (13:13) и «хрюкостяг» (14:24).