Сильнейшая в июне вспышка произошла на Солнце

На Солнце зафиксирована мощная вспышка, почти достигшая наивысшего класса Х. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики, отметив, что она стала крупнейшей солнечной активностью, зарегистрированной в июне.
По информации специалистов, вспышка произошла 15 июня в 21:07 по московскому времени в активной области 4114 (координаты N17E15). Её мощность составила M8.5, а продолжительность — 39 минут. Событие наблюдалось в рентгеновском диапазоне и вызвало особый интерес у ученых.
Уточняется, что вспышка произошла в области, находящейся в прямом взаимодействии с Землёй, что повышает вероятность влияния на радиосвязь и работу спутников. Помимо неё, в течение дня были зафиксированы ещё три вспышки класса M: M6.8, M2.2 и M1.9.
Ранее астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев заявил, что Увеличение количества магнитных бурь в последнее время связано с усилением солнечной активности в рамках 25-го солнечного цикла.