Сильнейшая в июне вспышка произошла на Солнце

Уточняется, что вспышка произошла в области, находящейся в прямом взаимодействии с Землёй, что повышает вероятность влияния на радиосвязь и работу спутников. Помимо неё, в течение дня были зафиксированы ещё три вспышки класса M: M6.8, M2.2 и M1.9.