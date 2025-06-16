Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Украины заявил о гибели пяти граждан этой страны при ударе Ирана по Израилю

В Киеве заявили, что пятеро из погибших в израильском Бат-Яме — украинцы.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Пять человек из погибших в результате ракетного удара по израильскому городу Бат-Ям являются гражданами Украины, информирует издание «Общественное» со ссылкой на украинский МИД.

«14 июня в результате массированной ракетной атаки в Израиле погибли пятеро украинцев, среди которых есть трое несовершеннолетних», — сказано в публикации.

Напомним, Иран атаковал город Бат-Ям на западе Израиля в ночь на 15 июня. Ракета попала в жилой дом.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Ирана по израильскому городу Бат-Яму погибли минимум шесть человек, около 30 числятся пропавшими безвестен.

Всего же более сотни человек обратились за помощью к медикам в Израиле после атак Ирана в ночь на воскресенье 15 июня.

Тем временем Минздрав Ирана информирует, что в этой стране погибли 224 человека в результате ударов Израиля, которые тот наносит в рамках военной операции под названием «Восстающий лев».