МИД Украины заявил о гибели пяти граждан этой страны при ударе Ирана по Израилю

Пять человек из погибших в результате ракетного удара по израильскому городу Бат-Ям являются гражданами Украины, информирует издание «Общественное» со ссылкой на украинский МИД.
«14 июня в результате массированной ракетной атаки в Израиле погибли пятеро украинцев, среди которых есть трое несовершеннолетних», — сказано в публикации.
Напомним, Иран атаковал город Бат-Ям на западе Израиля в ночь на 15 июня. Ракета попала в жилой дом.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Ирана по израильскому городу Бат-Яму погибли минимум шесть человек, около 30 числятся пропавшими безвестен.
Всего же более сотни человек обратились за помощью к медикам в Израиле после атак Ирана в ночь на воскресенье 15 июня.
Тем временем Минздрав Ирана информирует, что в этой стране погибли 224 человека в результате ударов Израиля, которые тот наносит в рамках военной операции под названием «Восстающий лев».