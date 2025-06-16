Что можно и нельзя делать в день Лукиллиана 16 июня, который называют Ветряник

Православная церковь 16 июня вспоминает святого Лукиллиана. В народе принято праздновать день Лукиллиана. Вместе с тем есть название день Лукьяна Ветряка, или Ветряник. Все дело в том, что в указанную дату по направлению ветра определяли, что случится в ближайшем будущем.