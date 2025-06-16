Что можно и нельзя делать в день Лукиллиана 16 июня, который называют Ветряник

Православная церковь 16 июня вспоминает святого Лукиллиана. В народе принято праздновать день Лукиллиана. Вместе с тем есть название день Лукьяна Ветряка, или Ветряник. Все дело в том, что в указанную дату по направлению ветра определяли, что случится в ближайшем будущем.
Что нельзя делать 16 июня.
Не следует пересчитывать деньги. Считалось, что подобное может спровоцировать финансовые проблемы. Запрещено делать дорогостоящие покупки. Кроме того, 16 июня, в случае сильного ветра, не выходили на улицу. Предки верили, что это может обернуться проблемами и болезнями.
Что можно делать 16 июня.
По традиции, в указанный день открывали окна. Кроме того, белье обязательно выносили сушить на улицу. Считалось, что ветер сможет из него выдуть все плохое.
Согласно приметам, северо-западный ветер указывает на сырую погоду. В том случае, если ветер северо-западный, то ждали затяжных дождей.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал белорусам про дождливую неделю с 16 по 22 июня.
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