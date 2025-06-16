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Эмиратская авиакомпания Air Arabia продлила отмену рейсов в РФ до 16 июня

Компания Air Arabia остановила полеты в Россию до 16 июня из-за закрытия воздушного пространства.

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Источник: Комсомольская правда

Рейсы из Арабских Эмиратов в Россию, совершаемые авиакомпанией Air Arabia, отменены до 16 июня. Это связано с конфликтом между Ираном и Израилем. На данный момент воздушное пространство перекрыто, сообщается на сайте эмиратской авиакомпании.

Так, отмена рейсов в РФ вновь продлена. Вместе с тем, Air Arabia не совершает и полеты в Ирак и Иран. Авиарейсы недоступны до 30 июня. Кроме того, до 16 июня отменены полеты в Ливан и Иорданию.

«В связи с текущей ситуацией и закрытием воздушного пространства Air Arabia временно остановила все полеты в Россию до понедельника 16 июня 2025 года включительно», — сказано в уведомлении.

При этом в авиакомпании подчеркнули, что Air Arabia работает над возобновлением рейсов. К перевозкам пассажиров в РФ могут вернуться уже на предстоящей неделе.