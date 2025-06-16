Народный календарь. Почему незамужним девушкам нельзя нюхать цветы 19 июня

19 июня православная церковь чтит память преподобного Иллариона Нового. В эту дату на Руси избавлялись от сорняков, следуя поговорке: «Пришел Илларион — дурную траву из поля вон».
Считается, что 19 июня не самое лучшее время для первого дня на новой работе, так как существует вероятность, что коллектив встретит нового сотрудника не лучшим образом. Более того, есть риск, что один из коллег может стать недоброжелателем, который будет вставлять палки в колесах и сообщать о любых оплошностях руководству.
В эту дату незамужним девушкам не рекомендуется нюхать цветы, так как это может привести к передаче красоты земле, а также вызвать проблемы с кожей, такие как покраснения и высыпания. Однако полив цветов считался благоприятным, ибо испарения от воды придадут девушке обаяние.
Кроме того, в день Иллариона Пропольника нельзя заключать сделки купли или продажи, так как существовало поверье, что они могут привести к обману и финансовым проблемам.
Приметы погоды:
В ненастный день полевой вьюнок цветки раскрыл — небо скоро прояснится.
В поле сильно стрекочут кузнечики — погода будет хорошей.
Утром гром слышен — вечером дождь пойдет.
Пчелы роят на цветах — день будет ясным.
Резко похолодало — погода изменится в лучшую сторону.
Именины отмечают: Фекла, Илларион, Сусанна, Виссарион, Георгий, Лукьян.