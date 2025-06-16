Народный календарь. Почему незамужним девушкам нельзя нюхать цветы 19 июня

Считается, что 19 июня не самое лучшее время для первого дня на новой работе, так как существует вероятность, что коллектив встретит нового сотрудника не лучшим образом. Более того, есть риск, что один из коллег может стать недоброжелателем, который будет вставлять палки в колесах и сообщать о любых оплошностях руководству.