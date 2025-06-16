День отправления в плавание бумажного кораблика и День без оранжевой одежды: какие праздники отмечают в России и мире 16 июня

16 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День отправления в плавание бумажного кораблика, День без оранжевой одежды и День «Возьми свою кошку на работу».
День отправления в плавание бумажного кораблика.
В старину в России считалось, что 16 июня дуют сильные ветры, поэтому в эту дату решили учредить День отправления в плавание бумажного кораблика, чтобы ветер ускорял его движение по воде. Также в этот праздник проводятся мастер-классы по изготовлению этих изделий из бумаги и гонки между несколькими корабликами.
День без оранжевой одежды.
День без оранжевой одежды имеет давнюю историю. Дело в том, что в конце XVIII века в Нидерландах произошла революция, свергнувшая короля Вильгельма V из династии Оранских, цветом которой был оранжевый. 16 июня 1784 года одежда оранжевого цвета и схожих оттенков была признана нежелательной, а потом и вовсе запрещена. И хотя эта династия в итоге вернулась к власти и продолжает править страной до сих пор, этот праздник остался, но приобрел шутливую форму. При этом 30 апреля в королевстве существует противоположный по смыслу праздник — День апельсина, во время которого жители страны, наоборот, носят только оранжевую одежду.
День «Возьми свою кошку на работу».
В День «Возьми свою кошку на работу» в некоторых компаниях и организациях разрешается брать своего кота в офис, так как считается, что это снижает стресс у сотрудников и способствует улучшению эмоционального климата в коллективе. Если же руководство не разрешает взять кошку на работу, то можно просто уделить ей побольше времени дома.