День отправления в плавание бумажного кораблика и День без оранжевой одежды: какие праздники отмечают в России и мире 16 июня

День без оранжевой одежды имеет давнюю историю. Дело в том, что в конце XVIII века в Нидерландах произошла революция, свергнувшая короля Вильгельма V из династии Оранских, цветом которой был оранжевый. 16 июня 1784 года одежда оранжевого цвета и схожих оттенков была признана нежелательной, а потом и вовсе запрещена. И хотя эта династия в итоге вернулась к власти и продолжает править страной до сих пор, этот праздник остался, но приобрел шутливую форму. При этом 30 апреля в королевстве существует противоположный по смыслу праздник — День апельсина, во время которого жители страны, наоборот, носят только оранжевую одежду.