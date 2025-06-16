Календарь на 16 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Сын Ивана Грозного царевич Димитрий появился на свет в 1582 году. Он был наследником царского престола, хотя и не бесспорным, так как родился в седьмом браке царя. После смерти отца мальчик был сослан с матерью в Углич. Тем не менее, его восшествия на престол опасался получивший власть боярин Борис Годунов. Считается, что он подослал в Углич убийц. В 1591 году на прогулке неизвестные напали на гулявшего с матерью Димитрия и зарезали его. Мальчика похоронили в Угличе, во дворцовом храме в честь Преображения Господня. У его гробницы стали происходить чудеса: пришедшие проститься с царским отроком получали исцеление. В 1606 году благоверный царевич Дмитрий Угличский был канонизирован, а его мощи перенесены в Архангельский собор Московского Кремля.