Календарь на 16 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

16 июня у православных верующих начинается Петров пост. В мире отмечают День защиты детей Африки, который напоминает о правах юных жителей континента. Согласно народному календарю сегодня Лукьян Ветряк: по направлению ветра в этот день судят о погоде и будущем урожае. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 16 июня.
* ~Международный день защиты детей Африки~
Право ребенка на счастливое и безопасное детство — острая проблема на африканском континенте, где миллионы детей сталкиваются с бедностью, отсутствием образования и медицинской помощи. Международный день защиты детей Африки был учрежден в 1991 году Организацией африканского единства.
Дата выбрана в память о событиях 1976 года в южноафриканском городе Соуэто, когда школьники вышли на мирную демонстрацию против дискриминации и были расстреляны. В этот день чтят память погибших детей и проводят акции в защиту прав юных граждан.
* ~Международный день семейных денежных переводов~
Каждый день миллионы мигрантов отправляют деньги своим семьям и влияют не только на благополучие близких, но и на экономику стран с низким доходом. Раньше переводы могли идти несколько дней, но с развитием технических средств стало возможным оперативно получать деньги. В 2015 году Международный фонд сельскохозяйственного развития ООН учредил День семейных денежных переводов в знак поддержки мигрантов и их семей. Эта дата также напоминает о важности финансовой грамотности.
* ~Международный день морской черепахи~
Сложно поверить, но эти древнейшие обитатели планеты пережили динозавров! Но технический прогресс не слишком хорошо сказался на популяции морских черепах. Угрозу для них представляют браконьеры, разрушение среды обитания, загрязнение пластиком.
Международный день морской черепахи учрежден в день рождения известного биолога и эксперта по этим животным Арчи Карра. В праздник многие страны проводят акции по очистке пляжей, а зоозащитные организации выпускают детенышей морских черепах в океан.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 июня в других странах.
День Блума — Ирландия. Ирландский писатель Джеймс Джойс прославился благодаря роману «Улисс». В Дублине для почитания талантливого земляка придумали праздник, посвященный главному герою «Улисса» Леопольду Блуму. Так как действие в книге происходит 16 июня 1904 года, для празднования выбрали именно этот день. Любители «Улисса» надевают винтажные костюмы и читают в парках отрывки из романа.
Фестиваль рекламы «Каннские львы» — Франция. В июне на смену Каннскому кинофестивалю приходит крупнейшее мероприятие рекламной индустрии. С 1954 года на «Каннских львах» собираются креативщики, маркетологи и дизайнеры. Это своеобразный «Оскар» в мире рекламы и коммуникаций, где представляют новые ролики, социальные кампании и цифровые решения. Победители получают знаменитые статуэтки в виде льва.
Религиозные праздники 16 июня.
* Начало Петрова поста.
Начало первого летнего поста приходится на второй понедельник после Троицы. Он назван в честь святых апостолов Петра и Павла в память о том, как ученики Христа постились и готовились нести слово Божие миру. Считается, что Петр родился в семье рыбаков, поэтому в Петров пост разрешается есть рыбу. Но в среду и пятницу лучше воздержаться и от нее. В 2025 году Петров пост закончится в праздник Петра и Павла, 11 июля.
Впервые пост был описан в «Апостольском предании» святого Ипполита Римского в III веке. Тогда его называли постом Пятидесятницы. Держали его те, кто не соблюдал Великий пост. Свое окончательное название Петров пост получил в IV веке.
* Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву.
Сын Ивана Грозного царевич Димитрий появился на свет в 1582 году. Он был наследником царского престола, хотя и не бесспорным, так как родился в седьмом браке царя. После смерти отца мальчик был сослан с матерью в Углич. Тем не менее, его восшествия на престол опасался получивший власть боярин Борис Годунов. Считается, что он подослал в Углич убийц. В 1591 году на прогулке неизвестные напали на гулявшего с матерью Димитрия и зарезали его. Мальчика похоронили в Угличе, во дворцовом храме в честь Преображения Господня. У его гробницы стали происходить чудеса: пришедшие проститься с царским отроком получали исцеление. В 1606 году благоверный царевич Дмитрий Угличский был канонизирован, а его мощи перенесены в Архангельский собор Московского Кремля.
* День иконы Божией матери Одигитрии Югской.
В начале XII века старцу Псково-Печерского монастыря Дорофею явилась чудотворная Икона Божией матери. Богородица велела найти ее образ и основать обитель в Ярославской епархии.
Дорофей с иконой в руках долго шел до указанного в видении места и остановился отдохнуть. Икону он поставил на ветку дерева, а когда решил продолжить путь, то не смог ее снять. Тогда старцу ничего не оставалось, как оставить святыню на выбранном ею месте. Дорофей построил хижину рядом с деревом и остался здесь жить.
Местные жители быстро разнесли молву о том, что неподалеку появилась святая икона. К хижине Дорофея потянулись богомольцы. Позже они вскладчину построили обитель.
Народные праздники и приметы 16 июня.
* Лукьян Ветряк.
Народный праздник назвали в честь святого мученика Лукиллиана. Так как на Руси в этот день следили за направлением ветра, к Лукьяну добавилось прозвище «Ветряк».
Согласно приметам, южный ветер в этот день способствует быстрому созреванию урожая. Остальные ветра «предупреждали» о напастях: восточный — приносил болезни, северо-восточный — постоянные дожди, а северо-западный — сырую погоду. Если ветер поднимался с земли, ожидались ясные дни.
На Лукьяна Ветряка крестьяне выбирали место для колодца. Для этого на землю ставили сковороду вверх дном. Если вода намочила сковородку, то колодец можно было рыть в этом месте.
* Приметы.
Гроза на Лукьяна — к сенокосу.
Дождик на Лукьяна предвещает грибной сезон.
Утренний туман на воде — к ясному дню.
Совы кричат — наступит непогода.
Какие исторические события произошли 16 июня.
* 1633 год — суд инквизиции признал основателя экспериментальной физики Галилео Галилея виновным в ереси за поддержку гелиоцентрической теории и обязал отречься от взглядов.
* 1903 год — в США основана автомобильная компания Ford Motor Company.
Дни рождения и юбилеи 16 июня.
* В 1313 году родился Джованни Бокаччо — итальянский писатель и поэт, автор «Декамерона».
Кто отмечает день рождения.
* 70 лет исполняется Артемию Троицкому — рок-журналисту и музыкальному критику.