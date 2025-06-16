Через трения — звезды: пять российских театров планируют спектакли в Израиль

Театр «У Никитских ворот» планирует двухнедельные гастроли по городам Израиля со своей знаменитой постановкой «Песни нашего двора». Изначально выступления хотели провести летом, но после бомбардировок они были перенесены на сентябрь, выяснили «Известия». На другие спектакли российских театров в этой стране билеты по-прежнему продаются. Так, Данила Козловский собирается представить здесь свой проект «Громкие», а Александр Домогаров — спектакль «Вертинский». Даниил Спиваковский и Андрей Ильин везут лирический детектив «Внимание на меня». Готовится к концертам в Тель-Авиве и Театр балета Бориса Эйфмана. Боевые действия, скандалы и срывы российских гастролей в прошлом никого не останавливают: публика ждет эти спектакли и с готовностью платит за них, говорят продюсеры.