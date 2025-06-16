Через трения — звезды: пять российских театров планируют спектакли в Израиль

Театр «У Никитских ворот» планирует двухнедельные гастроли по городам Израиля со своей знаменитой постановкой «Песни нашего двора». Изначально выступления хотели провести летом, но после бомбардировок они были перенесены на сентябрь, выяснили «Известия». На другие спектакли российских театров в этой стране билеты по-прежнему продаются. Так, Данила Козловский собирается представить здесь свой проект «Громкие», а Александр Домогаров — спектакль «Вертинский». Даниил Спиваковский и Андрей Ильин везут лирический детектив «Внимание на меня». Готовится к концертам в Тель-Авиве и Театр балета Бориса Эйфмана. Боевые действия, скандалы и срывы российских гастролей в прошлом никого не останавливают: публика ждет эти спектакли и с готовностью платит за них, говорят продюсеры.
Кто из российских звезд приедет в Израиль.
Несмотря на напряженную обстановку в регионе, в последние месяцы в Израиле заметно вырос интерес к российским театральным проектам. Речь не только о спектаклях эмигрировавших артистов, чьи выступления в Тель-Авиве, Нетании и Хайфе закрепились на регулярной основе, но и о постановках государственных театров.
Сразу пять коллективов из России собираются привезти свои проекты в Израиль, узнали «Известия». В июне продюсерская компания Данилы Козловского планирует представить романтическую комедию «Громкие» с Викторией Толстогановой и Максимом Виторганом. В июле Александр Домогаров и джазовый квартет Евгения Борца готовятся сыграть музыкально-драматический спектакль «Вертинский».
Параллельно с этим в семи городах страны театр «У Никитских ворот» планирует дать 15 спектаклей «Песни нашего двора», а Даниил Спиваковский и Андрей Ильин семь раз сыграть лирический детектив «Внимание на меня». Парад-алле должен завершиться балетом Бориса Эйфмана, который в сентябре собирается показать шесть спектаклей «Преступление и наказание» в Тель-Авиве.
Организатор гастролей, продюсер Ронен Шпанер называет эту волну интереса логичной и закономерной.
— Всегда нужны свежие лица. Те, кто уехал из России, уже успели примелькаться. А этих артистов давно не было. Мы хотим посмотреть, как публика их примет, — сказал он «Известиям».
«Командир полиции сказал, что в нашем зале в Тель-Авиве хотят устроить теракт».
По подсчетам промоутера, в сравнении с прошлым годом число гастролей российских коллективов в 2025-м выросло в два раза. Однако каждая поездка сопровождается риском.
Так, в 2022-м и 2024 годах проукраинские активисты пытались сорвать гастроли театра «Русский балет», но каждый раз за артистов заступалось израильское антифашистское движение.
В 2023 году экс-артист МХТ Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) поднял бунт в соцсетях против гастролей театра «Ленком», который планировал показать легендарный спектакль «Поминальная молитва» на сцене старейшего израильского театра «Габима». Тогда поездку отменили из-за поступавших угроз.
В том же 2023-м под угрозой срыва был мюзикл «Стиляги» с Анастасией Стоцкой и Александром Песковым в главных ролях. Гастролями занимался как раз Ронен Шпанер.
— Я чуть не получил инфаркт перед концертом. Мне позвонил главный командир полиции и сказал, что в нашем зале в Тель-Авиве хотят устроить теракт, потому что приезжают русские артисты. Это было за два дня до спектакля, — рассказал Шпанер.
Со слов продюсера, все актеры единогласно приняли решение выйти на сцену, несмотря на риск. Позднее выяснилось, что сообщение оказалось провокацией.
— Мы вырастили себе «слоновью шкуру» и просто берем в расчет, что будет тяжело, будут неприятности. Но что делать? Деньги — это деньги. Каждый бизнес — это риск, — объясняет Шпанер.
Политика и театр: кто едет, несмотря на хейт.
Сейчас подобные волнения окружают будущие гастроли Александра Домогарова. Уехавшие из России Анна Монгайт и Ксения Ларина (обе внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) развернули в соцсетях кампанию против артиста, ставя ему в вину работу в Театре Российской армии и поддержку действий РФ на Украине.
«Известия» связались с Александром Домогаровым. От развернутого комментария он отказался, но добавил: «Много вопросов, на которые нет ответов. Всё немного позже».
На все три спектакля «Вертинский» активно продаются билеты. Гастроли планируются с 18 по 20 июля в Хайфе, Ашдоде и Тель-Авиве. Цены варьируются от 256 (примерно 5800 рублей) до 406 шекелей (9200 рублей).
— Даже если один билет продается, мы всё равно проводим. Просто для кайфа. Мы можем себе это позволить. Вот Домогаров отлично сейчас продается, хотя спектакли только в середине июля. То есть в Израиле на него есть спрос. Это видно по проданным билетам, — объясняет Ронен.
По словам продюсера, гастрольный рынок Израиля — сложный механизм. С одной стороны, в стране много русскоговорящего населения, которое хочет видеть вживую театральных звезд из России, но с другой — многим важна политическая принадлежность артиста.
— Для нас, продюсеров, это не имеет значения. Но аудитория сразу считывает, что, кто и когда говорил. Кто поехал в Крым, кто на Украину. А потом пишут в интернете, — сказал Шпанер.
Хейт в социальных сетях не означает плохие продажи. По словам эксперта, если люди ждут артиста, то они «покупают билеты, приходят и хлопают, несмотря на гадости в интернете».
Театр «У Никитских ворот» — единственный государственный драмтеатр из России, который планирует прибыть в Израиль с масштабными двухнедельными гастролями.
— Из Израиля мы получили приглашение привезти именно легендарный спектакль «Песни нашего двора», который в следующем году отметит 30-летие. Этот спектакль — живая летопись народной памяти. В Израиле нас ждут те, для кого эти песни — часть личной истории. Это театр-диалог: зал поет вместе с нами, смеется, плачет. Не спектакль, а машина времени, — сказали «Известиям» в пресс-службе театра.
Коллектив Марка Розовского надеется на хороший прием и уверен, что израильская публика их любит и ждет.
Сколько стоят гастроли артистов из РФ и почему это выгодно продюсерам.
Удовлетворение культурного интереса аудитории, конечно, не единственная мотивация для израильских промоутеров. Со слов Шпанера, это еще и финансово выгодная сделка.
— Мы привозим из России, потому что, по нашим деньгам, это очень-очень дешево. Но билеты, которые мы продаем, не могут быть дорогими. И всё равно это того стоит, — резюмировал собеседник.
Промоутер не стал раскрывать конкретную стоимость российских проектов, сославшись на конфиденциальную информацию. Однако отметил, что средний спектакль на гастрольную группу из десяти человек, из которой только половина будет артистами, стоит примерно 350−450 тыс. рублей.
— По нынешнему курсу это где-то 15−20 тыс. шекелей. Берем зал «Аудиториум» в Хайфе. Это где-то 1200 мест. Билеты в среднем 300 шекелей. Это 360 тыс. шекелей. Вот и считайте, — заключил продюсер.
Гастрольные перспективы российских театров.
Шпанер уверен, что с каждым годом всё больше израильских продюсеров будут пробовать привозить в страну российских звезд. Сам антрепренер готовится возобновить сотрудничество с Анастасией Стоцкой и Александром Песковым и рядом частных проектов.
Что касается гастролей крупных государственных театров, здесь есть свои нюансы. Директор Театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил «Известиям», что ведет переговоры с иностранными продюсерами, но конкретных предложений пока нет. По его словам, Театр Вахтангова тоже едет летом за границу, но — в безопасные страны.
— Таких стран стало в значительной степени меньше. Пока остались открытыми только три-четыре. Тем не менее я уверен, что и на Западе, и в Америке придет осознание той политической ситуации, в которой живет наша страна. Я убежден, что в ближайшее время или в средней перспективе русские театры вернутся на мировые просторы, — сказал Крок.
Россия — большая театральная держава, которую невозможно исключить из всех мировых процессов, добавил он.
— Эта идея обречена на провал. Думаю, самые горячие головы на Западе понимают, что они не смогут существовать без русской культуры, — сказал Крок «Известиям».
Если летние спектакли российских театров пройдут успешно и без срывов, это станет сигналом остальным площадкам, полагают собеседники «Известий». За последние несколько лет в стране выпущено достаточно постановок, которые можно привезти в Израиль и рассчитывать на солд-ауты.
Сейчас на сайтах израильских площадок появилась следующая информация: «Уважаемые клиенты! В связи с текущей ситуацией и в соответствии с указаниями службы тыла, на время чрезвычайного положения все обращения принимаются исключительно в письменной форме по адресу: info@showman.co.il. Актуальная информация о статусе интересующих вас мероприятий доступна на нашем сайте. О любых изменениях мы будем информировать вас дополнительно. Благодарим за понимание и просим следить за обновлениями. Берегите себя!».
Продюсер Ронен Шпанер сообщил «Известиям», что пока в стране «разгребают первоочередные проблемы: у кого-то дома разрушены, у кого-то близкие погибли». О российских театрах он говорит: «Если бомбить не будут и ситуация позволит, привезут. Если не позволит, отменят». Билеты по-прежнему в продаже, пока известно только о переносе гастролей коллектива Марка Розовского. Остальные артисты по-прежнему готовятся ехать.