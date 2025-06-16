Вот где твои крылья: «Как приручить дракона» стал кинофильмом

«Как приручить дракона» — пробный проект для DreamWorks. Другие франшизы студии, в числе которых «Шрек», «Мадагаскар», «Тролли» и «Семейка Крудс», в случае успеха «Дракона» тоже могут получить киноадаптации. Первые результаты фильма показывают, что он безоговорочно нравится зрителям: на агрегаторе The Rotten Tomatoes у него 99% положительных оценок. Пока нет цифр по первому уикенду проката, но фильму предрекают до 200 млн мировых сборов за эти несколько дней. Диснеевская «Белоснежка» собрала столько лишь за всё время проката. В российских кинотеатрах «Дракон» появится к середине июня, но копия в дубляже уже есть в Сети. «Известия» оценили работу Dreamworks.
Ремейк «Как приручить дракона».
Кинотеатры накрывает волна драконьего пламени — вышел «живой» ремейк «Как приручить дракона» студии DreamWorks. Почти точная копия популярного мультфильма 2010 года по случаю его 15-летнего юбилея, хотя есть и некоторые новшества. Расскажем о наиболее очевидных различиях, пусть даже не все они положительные.
Фото: DreamWorks.
Если вы видели оригинальный мультфильм, приготовьтесь к знакомому сюжету: новая лента повторяет его сценарий буквально по кадрам. Действие снова разворачивается на острове Олух, где племя викингов ведет с огнедышащими ящерами не просто войну, но бесконечную сакральную битву за выживание. Их деревни словно иллюстрации из древней саги с своими скалистыми хижинами и рунами на камнях. Викингам приходится перестраивать всё заново после каждого налета драконов: пламя ящеров сжигает крыши, когти разрывают деревянные стены. Самый страшный из врагов — Ночная Фурия. Его облик окутан тайной: никто не видел его целиком, а те, кто рискнул бросить вызов, не вернулись домой, оставив лишь обугленные следы на скалах и легенды об «огненном змее, пожирающем солнце».
Настоящий сюрприз фильма — не сюжет, а актерский состав, где каждый персонаж словно вышел из мультфильма, с тем же голосом, но просто обрел плоть. Помните Джерарда Батлера, чей голос в оригинале принадлежал вождю Стоику? Теперь он играет его живую версию: бородатый, с грозным взглядом, но с добрым сердцем, которое трещит по швам, когда он видит, как его сын общается с драконом. А вот роль Мейсона Темза, 17-летнего исполнителя Иккинга, вызывает двойственные чувства: парень харизматичен, но его внешний вид — модные кроссовки и аккуратная прическа — понравится не всем. Юноша больше похож на подростка из «ТикТока», чем на жителя северных островов, хотя его неуклюжесть и искренняя доброта компенсируют этот анахронизм.
Фото: DreamWorks.
Иронично, что в фильме звучат слова Иккинга, которые как нельзя лучше описывают этот ремейк: «Видите? Деревня старая, зато дома все новенькие». Эта фраза буквально олицетворяет концепцию киноремейков.
Персонажи ремейка.
Среди новых лиц в картине выделяется Питер Серафинович — актер, который воплотил в жизнь викинга по прозвищу Слюнявый. Это не второстепенный персонаж, а настоящая душа деревни: его борода всегда в крошках хлеба, а на лице застыла улыбка, словно он только что съел что-то вкусное. Слюнявый — наставник Иккинга в искусстве общения с драконами. Его любимая фраза: «Дракон — это не враг, а просто… большой, горячий пес» — и Слюнявый докажет это на деле, когда сам рискнет подружиться с молодым дракончиком, которого Иккинг принес в деревню. Серафинович добавил образу невероятную теплоту: его ухмылка и добродушный смех заставляют зрителя верить, что даже самые свирепые создания можно приручить добротой.
Серафинович известен широкому зрителю по ярким ролям в «Джоне Уике 2», «Зомби по имени Шон» и «Стражах галактики», но Слюнявый — одна из самых запоминающихся его ролей второго плана. В целом этот британский актер белорусского происхождения стал одной из удачных находок фильма со своим акцентом, слегка намекающим на наличие у викинга славянских корней. Впрочем, в русском дубляже акцента нет, Слюнявый говорит самым обычным голосом.
Фото: DreamWorks.
Музыка Джона Пауэлла, которая была в оригинале, здесь звучит еще более эпично: трубы и барабаны поднимают зрителя в небо вместе с Иккингом и Ночной Фурией, а в тихих сценах гитарные переливы напоминают о дружбе, которая рождается в тишине. Визуально фильм почти не отличается от мультфильма: драконы сохраняют свои знакомые очертания, деревни — деревянные, викинги — в кожаных доспехах. Но именно эта «неизменность» становится сильной стороной: зрители, выросшие на мультфильме, увидят любимых героев в новом качестве, а новички погрузятся в классическую историю без лишних «модернизаций».
Конечно, не обошлось и без легкого разочарования: некоторые актеры (да, мы смотрим на тебя, Нико Паркер, исполнительницу возлюбленной Иккинга) выглядят слишком современно для северных викингов. Их прически и макияж напоминают, что съемки проходили в 2023 году, а не в эпоху драконов. Та же Нико Паркер куда более органично смотрелась в роли Сары Миллер в первом сезоне «Одних из нас».
«Как приручить дракона» — это не просто ремейк, а любовное письмо к оригиналу. Здесь нет попыток переписать историю или добавить «новые повороты»: режиссер Дин ДеБлуа и сценаристы посчитали, что классика не нуждается в изменениях. И это работает: фильм увлекает с первых минут, вызывает улыбку в сценах с Слюнявым и его дракончиком, а в моменты, когда Иккинг и Ночная Фурия парят над островом, хочется верить, что дружба действительно способна победить все барьеры.
Фото: DreamWorks.
Прав был Стоик: «Самый сильный дракон — это тот, которого ты приручил сердцем». Интересно, нашла ли уже Dreamworks актера на роль Шрека?