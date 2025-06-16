Вот где твои крылья: «Как приручить дракона» стал кинофильмом

Настоящий сюрприз фильма — не сюжет, а актерский состав, где каждый персонаж словно вышел из мультфильма, с тем же голосом, но просто обрел плоть. Помните Джерарда Батлера, чей голос в оригинале принадлежал вождю Стоику? Теперь он играет его живую версию: бородатый, с грозным взглядом, но с добрым сердцем, которое трещит по швам, когда он видит, как его сын общается с драконом. А вот роль Мейсона Темза, 17-летнего исполнителя Иккинга, вызывает двойственные чувства: парень харизматичен, но его внешний вид — модные кроссовки и аккуратная прическа — понравится не всем. Юноша больше похож на подростка из «ТикТока», чем на жителя северных островов, хотя его неуклюжесть и искренняя доброта компенсируют этот анахронизм.