КСИР: Иран ударил по разведывательным центрам Израиля

Иранские военные дали ответ Израилю на ликвидацию командующего разведкой КСИР Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохакека. Тегеран нанес удары по разведывательным центрам Иерусалима. Об этом сообщили в корпусе стражей исламской революции Ирана.