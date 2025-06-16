КСИР: Иран ударил по разведывательным центрам Израиля

Иранские военные дали ответ Израилю на ликвидацию командующего разведкой КСИР Мохаммада Каземи и его заместителя Хасана Мохакека. Тегеран нанес удары по разведывательным центрам Иерусалима. Об этом сообщили в корпусе стражей исламской революции Ирана.
Элитные подразделения вооруженных сил Тегерана, тем самым, решили «отомстить» врагу. О точных местах ударов неизвестно. В сообщении указывается Израиль в целом.
«Военно-космические силы КСИР, осуществляя месть за сегодняшние преступления сионистского режима, провели новую волну операций с использованием ракет, ударив по разведывательным центрам режима», — сказано в уведомлении.
Во время субботней атаки по Израилю Тегеран применил гиперзвуковые ракеты. Всего задействовано три типа ракет средней дальности: Emad, Ghadr и Kheibar Shekan.