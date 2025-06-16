Джефф Монсон рассказал, какая работа стала бы для него пыткой

Боец ММА Джефф Монсон выразил желание работать с президентом России Владимиром Путиным, но исключил для себя роль телохранителя. В интервью РИА Новости спортсмен признался, что такая работа стала бы для него «мучительной» из-за необходимости молча наблюдать за политическими обсуждениями.
Монсон подчеркнул, что с радостью взял бы на себя дипломатические функции — например, стал послом или специальным представителем, участвуя в переговорах и публичных дискуссиях. Однако просто охранять президента, не имея возможности высказываться, он считает невыносимым.
Боец добавил, что временная роль охранника могла бы его заинтересовать, но долгосрочная служба в этом качестве противоречит его активной жизненной позиции. Монсон, давно проживающий в России и получивший гражданство, неоднократно выражал поддержку политике страны на международной арене.
«Я очень интересуюсь политикой. Хотел бы участвовать в обсуждениях и высказывать мнение, говорить с иностранными послами, обсуждать предложения, быть полезным», — сказал спортсмен.
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