Фальшивые дети для льготной ипотеки: кто в России покупает поддельные свидетельства о рождении

— В данном случае фальшивое свидетельство о рождении ребёнка будет выступать способом хищения средств, то есть ответственность лица, купившего этот документ, будет за хищение денег у государства обманным путём, то есть по статье о мошенничестве. Если будет установлен факт такого хищения, то, помимо статьи за мошенничество, государство, а именно прокуратура, обратится в суд с гражданским иском о взыскании с лица похищенных средств. Если у человека нет денег — его имущество будет арестовано. Если же следствие установит, что изготовители фальшивых свидетельств знали, для чего оно будет использоваться, им и покупателям уже будет вменяться более тяжкий состав — мошенничество, совершённое группой лиц, — рассказал адвокат Владимир Постанюк.