Кредит для пенсионеров. Кто может его получить и как это сделать

В большинстве случаев получать пенсию на карту банка-кредитора для скидки к ставке не нужно — достаточно обладать статусом пенсионера. Однако есть банки, которые предлагают более выгодные условия при переводе пенсии. Также в случае получения пенсии на карту конкретного банка вероятность одобрения им кредита будет выше. При этом стоит иметь в виду, что в сравнении с классическими условиями кредитования для пенсионеров банки могут предлагать менее длительные сроки и меньшие суммы кредита.