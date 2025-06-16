Умер Леонард Лаудер, сын основателей Estee Lauder

Леонард Лаудер — старший сын Эсте и Джозефа Лаудеров, основателей косметической компании. Он имел многопрофильное образование: учился в Высшей научной школе Бронкса, Уортонской школе бизнеса, Военно-морской академии США, а также в Школе бизнеса Колумбийского университета. Также в его биографии есть период службы лейтенантом ВМС США.