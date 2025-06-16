Умер Леонард Лаудер, сын основателей Estee Lauder

Леонард Лаудер, сын основателей компании Estee Lauder, сыгравший ключевую роль в превращении ее в мирового косметического мультибрендового гиганта, умер на 93-м году жизни. Об этом информирует пресс-служба компании.
«Его теплота и забота оставили след в нашей компании, отрасли и, конечно же, в нашей семье», — приводятся в опубликованном на сайте компании релизе слова сына Лаудера Уильяма.
Леонард Лаудер — старший сын Эсте и Джозефа Лаудеров, основателей косметической компании. Он имел многопрофильное образование: учился в Высшей научной школе Бронкса, Уортонской школе бизнеса, Военно-морской академии США, а также в Школе бизнеса Колумбийского университета. Также в его биографии есть период службы лейтенантом ВМС США.
К семейному предприятию Лаудер присоединился в 1958 году.
Леонарду Лаудеру принадлежит определение «индекс губной помады». По мнению бизнесмена, если продажи губной помады резко идут вверх, значит, в стране следует ожидать экономических или политических потрясений.
Эвелин Лаудер, супруга Леонарда Лаудера, известна как инициатор кампании по борьбе с раком груди, и создательница розовой ленточки, которая стала символом этого движения.