СМИ: Беспилотники атаковали Киев

В Киеве слышны звуки взрывов. Как сообщает украинское издание «Страна.ua» в воскресенье, 15 июня, на город была совершена атака беспилотниками.
— На Киев идет атака беспилотников, в городе слышна работа ПВО (систем противовоздушной обороны), — говорится в сообщении.
На данный момент подробности происшествия, включая сведения о разрушениях, не приводятся, передает «Лента.ру».
Ранее ночью 15 июня в Винницкой и Житомирской областях Украины была объявлена воздушная тревога, в то время как в Николаевской области она была отменена. Помимо этого, воздушная тревога сохранялась в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве.
Кроме того, за ночь 14 июня российская ПВО уничтожила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Тогда в небе над городом Невинномысском Ставропольского края прогремело не менее десяти взрывов. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать местное химическое предприятие с помощью беспилотников.