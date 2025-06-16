Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Беспилотники атаковали Киев

В Киеве слышны звуки взрывов. Как сообщает украинское издание «Страна.ua» в воскресенье, 15 июня, на город была совершена атака беспилотниками.

Как создавалась новая Россия

В Киеве слышны звуки взрывов. Как сообщает украинское издание «Страна.ua» в воскресенье, 15 июня, на город была совершена атака беспилотниками.

— На Киев идет атака беспилотников, в городе слышна работа ПВО (систем противовоздушной обороны), — говорится в сообщении.

На данный момент подробности происшествия, включая сведения о разрушениях, не приводятся, передает «Лента.ру».

Ранее ночью 15 июня в Винницкой и Житомирской областях Украины была объявлена воздушная тревога, в то время как в Николаевской области она была отменена. Помимо этого, воздушная тревога сохранялась в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях, а также в Киеве.

Кроме того, за ночь 14 июня российская ПВО уничтожила 66 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Тогда в небе над городом Невинномысском Ставропольского края прогремело не менее десяти взрывов. По предварительным данным, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать местное химическое предприятие с помощью беспилотников.