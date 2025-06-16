Шведский спортсмен Дюплантис в 12-й раз обновил мировой рекорд

Новый рекорд стал улучшением предыдущего собственного достижения Дюплантиса на 1 сантиметр — в феврале текущего года он прыгнул на 6,27 м во французском Клермоне. Шведский атлет подтвердил свой статус сильнейшего шестовика планеты, демонстрируя стабильный прогресс на протяжении нескольких лет.