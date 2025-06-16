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Шведский спортсмен Дюплантис в 12-й раз обновил мировой рекорд

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 6 метров 28 сантиметров на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме.

Как создавалась новая Россия

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, преодолев планку на высоте 6 метров 28 сантиметров на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме. Это уже 12-е мировое достижение в карьере 25-летнего спортсмена.

Новый рекорд стал улучшением предыдущего собственного достижения Дюплантиса на 1 сантиметр — в феврале текущего года он прыгнул на 6,27 м во французском Клермоне. Шведский атлет подтвердил свой статус сильнейшего шестовика планеты, демонстрируя стабильный прогресс на протяжении нескольких лет.

Дюплантис является действующим двукратным олимпийским чемпионом (Токио-2020 и Париж-2024), двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Его последнее достижение вновь подняло планку в этом виде легкой атлетики на новую высоту.

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