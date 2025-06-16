В ГД предложат усилить наказание за преступления в отношении медработников

В пояснительной записке отмечается, что сейчас в рамках законодательства установлен квалифицирующий признак в статьях УК РФ о наложении ответственности за умышленное причинение легкого вреда, угрозу убийством или причинение тяжкого вреда, определено отягчающее обстоятельство, признающее таковым совершение преступлений в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга.