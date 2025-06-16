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Air Arabia начнет вывозить российских туристов из ОАЭ в понедельник

Авиакомпания Air Arabia в понедельник, 16 июня, начнет вывозить туристов из ОАЭ в Россию.

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Авиакомпания Air Arabia в понедельник, 16 июня, начнет вывозить туристов из ОАЭ в Россию. Такое сообщение распространили представители туроператора Coral Travel и Росавиации.

Рейсы в Москву перевозчик из Эмиратов выполнит со стыковкой в Ташкенте. При этом в Екатеринбург рейсы будут осуществляться напрямую.

Напомним, ранее авиакомпании из ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства Ирана временно приостановили полеты в Россию и ряд стран СНГ.

В то же время российские авиакомпании продолжают летать в ОАЭ, но в облет воздушного пространства Ирана. Из-за этого время в пути из Москвы до Дубая увеличилось до чуть более семи часов.

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