Закрытые пляжи, акулы и медузы: где в 2025 году можно отдохнуть, а куда лучше не соваться

А во Вьетнаме и Индонезии несколько россиян пострадали от летающих ядовитых жуков томкатов. Они способны подниматься даже на верхние этажи зданий, а если такого жука раздавить, выделившийся яд пеперин, который мощнее яда кобры, вызовет на коже жуткие волдыри и ожоги, после которых часто остаются шрамы. И хотя жуки не кусаются, обнаружить такого товарища на себе совсем неприятно, а потому по привычке и по незнанию можно его и прихлопнуть, чего делать категорически нельзя, и мы уже объяснили почему. После контакта с ядом насекомых также может появляться лихорадка, боль в суставах и рвота.