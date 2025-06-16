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На 93-м году жизни скончался сын основателей косметической империи Леонард Лаудер

Компания Estee Lauder Companies сообщила о кончине Леонарда Лаудера, почетного председателя совета директоров и сына основателей косметической империи.

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Компания Estee Lauder Companies сообщила о кончине Леонарда Лаудера, почетного председателя совета директоров и сына основателей косметической империи. На момент смерти ему было 92 года. В официальном заявлении компании его сын Уильям Лаудер отметил, что отец оставил неизгладимый след как в семейном бизнесе, так и в косметической отрасли в целом.

Леонард Лаудер, родившийся в 1933 году в Нью-Йорке, получил образование в престижных учебных заведениях, включая Уортонскую школу бизнеса и Колумбийский университет. После службы в ВМС США, где он дослужился до звания лейтенанта, Лаудер в 1958 году присоединился к семейному бизнесу.

Его стратегическое видение и деловая хватка сыграли ключевую роль в трансформации небольшой семейной компании в глобальный косметический конгломерат. Под его руководством Estee Lauder приобрела множество известных брендов и стала одной из ведущих корпораций в индустрии красоты.

Ранее сообщалось, что шведский спортсмен Дюплантис в 12-й раз обновил мировой рекорд.