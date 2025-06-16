На 93-м году жизни скончался сын основателей косметической империи Леонард Лаудер

Компания Estee Lauder Companies сообщила о кончине Леонарда Лаудера, почетного председателя совета директоров и сына основателей косметической империи. На момент смерти ему было 92 года. В официальном заявлении компании его сын Уильям Лаудер отметил, что отец оставил неизгладимый след как в семейном бизнесе, так и в косметической отрасли в целом.