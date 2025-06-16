Магазин в Казахстане сделал антироссийскую вывеску

Вывеска появилась в городе Уральск на западе страны.
В Уральске на западе Казахстана на фасаде одного из магазинов появилась светодиодная надпись «Русским не место в Орале». Об этом сообщает telegram-канал «Русские Новости».
«Уральск, западный Казахстан. Хозяева магазина (и страны) зажгли у себя над заведением дружбонародную надпись», — написали в telegram-канале.
Светящееся табло с оскорбительным текстом продолжало работать даже после закрытия торговой точки. Об этом сообщает издание mk.ru.
Ранее в России также появлялись необычные надписи на публичных местах. На въезде в Красноярск установили знак с лозунгом «Россия для счастливых. Улыбнись», который из-за перекрытия другой вывески вызвал обсуждение в соцсетях. Пользователи отмечали, что подобные надписи могут вызывать неоднозначную реакцию и становиться поводом для обсуждения отношений между жителями разных регионов и стран.