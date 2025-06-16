Легендарный боец ММА отказался работать телохранителем Путина

«Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но быть его телохранителем — это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно», — сказал Монсон. Он подчеркнул, что позиция охранника предполагает длительное молчание и пассивное присутствие во время официальных встреч, что для него крайне сложно.