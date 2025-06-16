Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Легендарный боец ММА отказался работать телохранителем Путина

Экс-боец смешанных единоборств и обладатель российского гражданства Джефф Монсон заявил, что не смог бы работать телохранителем президента России Владимира Путина. Он считает эту должность невыносимой.

Как создавалась новая Россия

Джефф Монсон хотел бы помогать Путину.

Экс-боец смешанных единоборств и обладатель российского гражданства Джефф Монсон заявил, что не смог бы работать телохранителем президента России Владимира Путина. Он считает эту должность невыносимой.

«Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но быть его телохранителем — это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно», — сказал Монсон. Он подчеркнул, что позиция охранника предполагает длительное молчание и пассивное присутствие во время официальных встреч, что для него крайне сложно.

Монсон пояснил, что предпочел бы занять более активную роль при президенте. В качестве примера он назвал работу послом или специальным представителем, а также возможность сопровождать Владимира Путина на различных мероприятиях.

Монсон получил российское гражданство в 2018 году. В 2024 году спортсмен официально отказался от гражданства США.

Боец Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Потребность заниматься социальными программам заставила его обратиться к политике.