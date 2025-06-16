Легендарный боец ММА отказался работать телохранителем Путина

Джефф Монсон хотел бы помогать Путину.
Экс-боец смешанных единоборств и обладатель российского гражданства Джефф Монсон заявил, что не смог бы работать телохранителем президента России Владимира Путина. Он считает эту должность невыносимой.
«Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но быть его телохранителем — это не то, что мне действительно подошло бы. Это было бы мучительно», — сказал Монсон. Он подчеркнул, что позиция охранника предполагает длительное молчание и пассивное присутствие во время официальных встреч, что для него крайне сложно.
Монсон пояснил, что предпочел бы занять более активную роль при президенте. В качестве примера он назвал работу послом или специальным представителем, а также возможность сопровождать Владимира Путина на различных мероприятиях.
Монсон получил российское гражданство в 2018 году. В 2024 году спортсмен официально отказался от гражданства США.
Боец Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Потребность заниматься социальными программам заставила его обратиться к политике.