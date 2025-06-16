«Деньги превратили меня в избалованную, гадкую девку»: Анне Чиповской исполнилось 38

«Мой самый любимый момент — это первые показы на зрителя», — делится актриса.
Анна Чиповская с детства была связана с театром и выбрала актерскую карьеру. Актриса успешно совмещает работу в театре и кино. Она известна по ролям Марьяны Пичугиной в «Оттепели», Людмилы Ержановой в «Все началось в Харбине» и Даши Булавиной в «Хождении по мукам». Также ее часто можно увидеть на обложках глянца и в рекламе известных брендов. Трижды номинирована на «Золотого орла». Путь актрисы от юности до сегодняшнего дня — в материале URA.RU.
Детство и юность.
Родившись 16 июня 1987 года в Москве, Анна с первых дней погрузилась в творческую атмосферу: мать, Ольга Чиповская, служила в театре Вахтангова, отец, Борис Фрумкин, был джазовым композитором и солистом ансамбля «Мелодия». Их 14-летняя разница в возрасте, однако, не уберегла брак — через год после рождения дочери пара рассталась.
Борис, переехав в Берлин в 1990-х, сохранил связь с Анной: их отношения наполнены теплом, а его влияние отразилось в ее любви к джазу. Хотя актриса не освоила инструменты, ее вокальные данные — скрытый талант, унаследованный от отца.
«Педагога у меня не было, и петь я не умею. Это то, чем я занимаюсь абсолютно непрофессионально и в свое удовольствие. Знакомство с музыкой началось слишком рано, чтобы я могла об этом помнить. А желание петь было всегда, кумирами были Нина Симон, Сара Воон, Уитни Хьюстон и многие другие. В этом смысле я абсолютно ненасытна», — рассказывала Анна Чиповская в беседе с корреспондентом издания «Звук. Медиа».
Развод родителей не стал преградой для творческого старта: театральные кулисы, где Ольга блистала на сцене, и джазовые ритмы отца сформировали уникальный мир Анны. Сегодня она поддерживает диалог с обоими родителями.
Анна Чиповская в спектакле Олега Табакова «Олеся», поставленного по мотивам повести «Олеся» и рассказа «Лесная глушь» А. И. КупринаФото: Владимир Федоренко / РИА Новости.
Театр стал ее второй колыбелью: за кулисами Вахтанговского театра девочку нянчили Лановой, Борисова, Коновалова. Здесь, среди софитов и декораций, рождалась ее страсть — играть, перевоплощаясь в персонажей из воображаемых миров.
Родители видели ее переводчиком, отдав в лингвистическую гимназию. Но Анна хотела другую реальность: хореография, музыка, декламация стихов. Мать, достигшая театральных высот, противилась ее пути. Бабушка настаивала: «Стабильность — прежде всего!». Но Чиповская выбрала вместо немецких глаголов — монологи, вместо модельных показов — первые роли.
В 15 лет, вопреки сомнениям, она шагнула на съемочную площадку сериала «Операция “Цвет нации”», освоив оружие и трюки без дублера. Это стало прологом к смелым решениям: бросив гимназию после 9 класса, провалилась в Щукинское училище, но через год упорных тренировок поступила в Школу-студию МХАТ к Константину Райкину.
«Я получила много самостоятельности, денег, независимости, что превратило меня в отвратительную избалованную гадкую девку. В общем, испортился характер у ребенка. Однако в тот момент сработало влияние семьи и окружения. Конечно, все дети сталкиваются с проблемами, и либо они их перерастают, либо живут до конца дней пережатыми. Мне, кажется, удалось преодолеть тот подростковый надлом», — делилась актриса воспоминаниями о первой роли в интервью изданию «Собака.ру».
Еще студенткой она играла Катарину в «Амадее» и Юдит в «Танце альбатроса», а после выпуска Олег Табаков пригласил ее в «Табакерку». Параллельно с театром шли съемки: от криминальных «Братанов» до мелодрамы «Лабиринты любви». Анна отказалась от роли в «Стилягах» Тодоровского ради учебы, и это не остановило ее карьеру — позже она взяла сложную роль самоубийцы в «Мужском сезоне», доказав свою многогранность.
Служба в театре.
В театре Олега Табакова актриса прослужила 15 летФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Сразу после школы Анна Чиповская оказалась в труппе театра Олега Табакова, где с первых ролей погрузилась в профессиональную сцену. Еще до окончания курса Аркадия Райкина (2009 г.) она дебютировала в МХТ им. Чехова, воплотив Катарину Кавальери в «Амадее» и Юдит в «Танце альбатроса».
В «Табакерке» карьера актрисы стартовала с ярких персонажей: Фаншетта («Безумный день…»), Елена Кармина («Женитьба Белугина»), Глафира («Волки и овцы»). За 15 лет она сыграла в десятке спектаклей — от классики вроде «Трех сестер» до экспериментов вроде «Страстей по Бумбарашу».
«В большинстве случаев мой самый любимый момент — это первые показы на зрителя. Когда вы долго-долго репетируете в пространстве, где зрителей нет, бывает удивительно наблюдать, насколько спектакль меняется, как он оживает, какие находки случаются у артистов, когда появляется первая публика», — делась любимым моментом работы актрисы театра Чиповская в интервью журналу Umagazine.
Чиповская признается, что театр для нее — пространство творческой свободы. Ей важен не престиж, а эмоциональный резонанс: «Адреналин сцены, единственный шанс сыграть идеально, энергия закулисья». Проекты она выбирает сердцем, избегая гонки за наградами.
В интервью порталу «Культура.РФ» Чиповская рассказывала что для нее самое главное в актерстве: «Ощущение, что личности и целые миры рождаются лишь волей воображения. Возможность анализа и рефлексии, возможность быть ребенком в 33, в 50, в любом возрасте. Возможность прожить десятки разных судеб, меняясь и оставаясь при этом собой».
В 2022 году актриса завершила эпоху в «Табакерке», сосредоточившись на работе в МХТ.
Работа в кино.
Анна Чиповская, несмотря на предпочтение театральной сцены, создала впечатляющую фильмографию. Ее природная харизма и талант неизменно привлекают внимание зрителей, что помогает получать заметные роли в крупных проектах.
Сегодня Анна Чиповская является одной из самых востребованных актрис российского кинематографаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
После «Операции “Цвет нации”» карьерный путь актрисы продолжился съемками в «Дорогой Маше Березиной» и продолжении «Ландыша серебристого». Заметным стал также проект «Холостяки». После отказа от участия в «Стилягах» Чиповская блестяще компенсировала это ролью в «Сматывай удочки», где воплотила образ эксцентричной героини с гранатометом.
Настоящий прорыв случился в 2011 году с выходом «Елок 2». 2012 год ознаменовался для актрисы серьезным взлетом карьеры благодаря «Шпионскому роману». Затем последовал масштабный проект «Шпион», где Чиповская разделила съемочную площадку со звездами российского кино: Данилой Козловским, Федором Бондарчуком, Андреем Мерзликиным и Владимиром Епифанцевым.
Чиповская в роли княжны БеатФото: 1812: Уланская баллада (2012) / Беларусь, Польша, Россия, Чехия / «Арт Синема груп», Rental & Production, «Централ партнершип», Nonstop MEDIA при участии «Беларусьфильм» / Режиссер Олег Фесенко.
Значительной стала работа в исторической драме «1812. Уланская баллада» Олега Фесенко, где актриса воплотила образ княжны Беат. Во время съемок в старинном замке Анна не только развивала свой актерский талант, но и изучала историю своих польских корней. В картине также снялись Сергей Безруков и Антон Соколов.
Творческий диапазон Чиповской ярко проявился в разножанровых проектах: драме «Дирижер» Павла Лунгина, где она сыграла Дашу, и боевике «Побег 2» Вячеслава Никифорова с запоминающейся ролью Алены.
Сериал «Оттепель».
В 2013 году Анна Чиповская получила роль, которая кардинально изменила ее карьеру. В сериале «Оттепель» Валерия Тодоровского она воплотила образ Марьяны Пичугиной — студентки химфака с актерской мечтой. Ее героиня оказывается в центре любовного треугольника между оператором Виктором Хрусталевым (Евгений Цыганов) и режиссером Егором Мячиным (Александр Яценко).
Анна Чиповская с Евгением Цыгановым на съемках сериала «Оттепель» Фото: Оттепель (2013) / Россия / Киностудия «Мармот-фильм» / Режиссер Валерий Тодоровский.
Проект стал знаковым не только для карьеры актрисы, но и для ее публичного образа. Чиповская впервые снялась в откровенных сценах, что вызвало большой резонанс и принесло ей статус нового секс-символа.
Для съемок были созданы аутентичные гардеробы 60-х годов — более 20 нарядов для каждой из главных героинь, включая нижнее белье и аксессуары.
О разнице съемок кино в СССР и нынешнем времени в интервью газете «Комсомольская правда» Чиповская рассказывала: «Я поняла, например, почему так важно было в те времена взаимопонимание между режиссером и оператором. Потому что снятый материал нельзя было увидеть, пока не проявишь пленку. Сейчас все, конечно, по-другому. А некоторые даже убеждены, что и учиться снимать кино нет необходимости. Снял — посмотрел playback, не понравилось — переснял. Атмосфера съемок тоже совершенно разная».
Сериал принес актрисе не только известность, но и профессиональное признание. Она была номинирована на премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль. Проект стал особенно значимым для актрисы, так как она посвятила его 70-летнему юбилею своего отца-композитора, который высоко оценил как актерскую работу дочери, так и историческую достоверность картины.
«У нас довольно пуританское и традиционное сообщество», — рассказывала актрисаФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
После премьеры «Оттепели» Чиповская проснулась настоящей звездой. Ее чувственная игра и эффектная внешность привлекли внимание глянцевых изданий, в частности, журнала Maxim, где актриса появилась на обложке. Работа в сериале, где она делила площадку с такими мастерами, как Евгений Цыганов, Михаил Ефремов, Павел Деревянко и Виктория Исакова, стала для Чиповской самой успешной в карьере.
Дальнейшие роли.
В 2014 году Анна Чиповская дебютировала в фантастическом жанре, сыграв в фильме «Вычислитель» режиссера Дмитрия Грачева. Вместе с Евгением Мироновым и Винни Джонсом она воплотила на экране историю заключенных планеты ХТ-59. Съемки проходили в Исландии, где актрисе пришлось преодолевать непростые условия, но поддержка партнеров помогла справиться с трудностями. Критики высоко оценили картину как попытку создать российский фантастический блокбастер.
В последующие годы актриса активно развивала свою карьеру, воплощая разноплановые образы. В драме «Тайны города Эн» она сыграла дерзкого блогера Веру, а в триллере «Чистое искусство» предстала в роли фотографа Александры. В фантастическом боевике «Кровь на танцполе» Чиповская присоединилась к Светлане Ходченковой и Светлане Устиновой в борьбе против мужской тирании в постапокалиптическом мире.
Значимой стала роль в сериале «Хождение по мукам», где актриса создала образ Даши Булавиной. Несмотря на сравнения с классической версией Ирины Алферовой, Чиповская сумела передать драматизм героини, столкнувшейся с личными трагедиями на фоне исторических событий. Особенно сложной для актрисы стала сцена гибели ребенка.
Чиповская в роли Маргарет Хьюз на прогоне спектакля «Кинастон» американского драматурга Джеффри Хатчера в театре Олега ТабаковаФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости.
Мелодрама «О любви» подарила Чиповской возможность раскрыть чувственную сторону своего таланта. Ее героиня — замужняя студентка, разрывающаяся между семьей и запретным чувством к руководителю банка. Химия между Чиповской и Дмитрием Певцовым вызвала слухи о романе между актерами.
В последующие годы фильмография актрисы пополнилась работами в картинах «Конец сезона», «Вмешательство», «Пекарь и красавица», «Хандра». В период пандемии 2020 года она снялась в сериалах «Взаперти», «Псих», «Последний министр». 2021 год принес роль в драме «Кто-нибудь видел мою девчонку?» с Александром Горчилиным и участие в восьмой части «Елок». 2022 год начался с проектов «Аврора», «Сестры» и «Французский мастер».
Помимо актерского мастерства, Чиповская известна как талантливая певица. Ее джазовые композиции пользуются большой популярностью, хотя актриса редко выступает с концертами. Она также проявила свои вокальные способности в мюзикле «Ромео и Джульетта».
Личная жизнь.
Анна Чиповская, несмотря на свою привлекательность, всегда старалась оградить личную жизнь от пристального внимания прессы. Первым ее серьезным увлечением стал однокурсник Никита Ефремов. Однако наиболее громким стал роман с Алексеем Воробьевым в 2008 году — певец долго добивался взаимности после совместной работы над клипами. Отношения были бурными, но недолгими из-за несхожести характеров. Интересно, что именно благодаря Воробьеву Чиповская начала петь сама.
Анна Чиповская и Даниил Сергеев, 2015 годФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
В 2012 году СМИ приписывали актрисе роман с Данилой Козловским, с которым она работала над фильмом «Шпион», однако это были лишь рабочие отношения. Настоящие отношения завязались у Анны с Даниилом Сергеевым, креативным директором рекламного агентства. Пара встречалась почти четыре года, но до брака дело не дошло — Чиповскую утомляла ревность партнера к ее профессиональной деятельности.
Долгое время актриса скрывала свои чувства к Дмитрию Ендальцеву, с которым познакомилась задолго до начала их романа. Пара вместе снималась в нескольких проектах: «Гороскоп на удачу», «Блокбастер», «Конец сезона». В 2019 году Ендальцев снял короткометражку Snail Knight, где главную роль исполнила Чиповская. Именно после этого проекта влюбленные перестали скрывать свои отношения.
Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев перед премьерой фильма режиссера Александра Молочникова «Скажи ей» в рамках 31-го кинофестиваля «Кинотавр», 2020 годФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
Во время пандемии пара вместе снялась в сериале «Взаперти», где актрисе было непросто отделить личные чувства от переживаний своей героини. Со временем Чиповская начала ценить семейный уклад жизни, и летом 2023 года пара тайно поженилась. О свадьбе поклонники узнали только после того, как актриса опубликовала фотографии из ЗАГСа в социальных сетях. Однако уже в начале 2025 года стало известно о расставании пары.
Анна Чиповская сейчас.
Сегодня Анна Чиповская является одной из самых востребованных актрис российского кинематографа. Ее творческая активность привлекает сотни тысяч подписчиков в социальных сетях, где она делится моментами из своей жизни, в том числе с любимым котом Кусей.
В последние годы актриса активно снимается в кино и сериалах. Она приняла участие во втором сезоне медицинской драмы «Доктор Преображенский», где воплотила одну из ключевых женских ролей. Также в ее копилке работ появились триллер «Французский мастер», сериалы «Первый класс» и историческая драма «Александр I».
Осенью 2023 года Чиповская расширила свой творческий опыт, сыграв главную роль в музыкальном клипе Димы Билана «Острой бритвой». В том же году она присоединилась к актерскому составу семейной комедии «Хоккейные папы» и вновь появилась в сериале «Первый класс».
2024 год принес актрисе новые интересные проекты. Она снялась в романтической комедии «Любви не бывает?», а также присоединилась к съемочной группе масштабной биографической картины «Пророк. История Александра Пушкина», где воплотила образ графини Елизаветы Воронцовой.