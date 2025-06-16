«Деньги превратили меня в избалованную, гадкую девку»: Анне Чиповской исполнилось 38

«Педагога у меня не было, и петь я не умею. Это то, чем я занимаюсь абсолютно непрофессионально и в свое удовольствие. Знакомство с музыкой началось слишком рано, чтобы я могла об этом помнить. А желание петь было всегда, кумирами были Нина Симон, Сара Воон, Уитни Хьюстон и многие другие. В этом смысле я абсолютно ненасытна», — рассказывала Анна Чиповская в беседе с корреспондентом издания «Звук. Медиа».