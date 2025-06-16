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Монсон заявил, что роль телохранителя Путина была бы для него мучительной

Боец ММА Джефф Монсон заявил, что с радостью поработал бы с президентом России Владимиром Путиным, однако признался, что не смог бы выполнять функции молчаливого телохранителя. По его словам, такое занятие стало бы для него настоящим испытанием.

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Боец ММА Джефф Монсон заявил, что с радостью поработал бы с президентом России Владимиром Путиным, однако признался, что не смог бы выполнять функции молчаливого телохранителя. По его словам, такое занятие стало бы для него настоящим испытанием.

— Я бы хотел работать с президентом Путиным. Но, честно говоря, быть его телохранителем — это было бы мучительно. Я знаю, как защищать и бороться. Да, возможно, на один день это было бы интересно — защитить президента. Но постоянно — это не мое, — сказал Монсон.

Он пояснил, что в случае, если бы ему пришлось охранять президента во время встреч с дипломатами или при обсуждении внутренней и внешней политики, ему бы было тяжело просто стоять и молчать. Монсон подчеркнул, что интересуется политикой и хотел бы участвовать в обсуждениях, делиться мнением, общаться с иностранными послами и быть полезным.

Боец добавил, что хотел бы быть рядом с президентом в качестве активного участника, а не наблюдателя. Он отметил, что с удовольствием стал бы послом или специальным представителем, чтобы сопровождать Путина и выступать от имени России. Такая работа, по словам Монсона, была бы его мечтой, в отличие от роли охранника, в которой он не мог бы сказать ни слова, передает РИА Новости.

В 2018 году Джефф Монсон получил российское гражданство, уже в сентябре того же года стал депутатом Совета городского округа Красногорск. В 2021 году боец заявил, что ему нравится быть гражданином России, которую он любит.