Монсон заявил, что роль телохранителя Путина была бы для него мучительной

Боец добавил, что хотел бы быть рядом с президентом в качестве активного участника, а не наблюдателя. Он отметил, что с удовольствием стал бы послом или специальным представителем, чтобы сопровождать Путина и выступать от имени России. Такая работа, по словам Монсона, была бы его мечтой, в отличие от роли охранника, в которой он не мог бы сказать ни слова, передает РИА Новости.