В России хотят ужесточить наказания за нападение на врачей: вот как изменят закон

В Госдуме обратили внимание на статистику преступлений, совершенных в отношении медицинских работников. В связи с учащением случаев нападения предложено ужесточить наказания за неправомерные поступки. Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов в Telegram-канале.
По мнению парламентария, стоит усовершенствовать существующий закон. В ГД предложили дополнить перечень признаков, отягчающих наказание за нападение на медработников. В пояснительной записке указывается, что проблема преступлений в отношении сотрудников сферы здравоохранения носит массовый характер и имеет «резонанс в обществе».
«Очевидно, что медицинским работникам сегодня необходима эффективная защита — особенно на фоне нехорошей, пугающей правоприменительной практики и статистики», — добавил Ярослав Нилов.
Кроме того, в России могут увеличить штрафы за шум от транспортных средств. В таком случае нарушений может стать меньше.