NI: США перебросили системы ПВО с Украины на Ближний Восток

Часть американских систем противовоздушной обороны была выведена с территории Украины и направлена на Ближний Восток для усиления защиты военных объектов США. Об этом сообщает The National Interest.
Уточняется, что такой шаг продиктован необходимостью обеспечения безопасности американских контингентов, находящихся под угрозой атак со стороны иранских беспилотников.
По информации издания от 12 июня, Пентагон считает приоритетной задачей защиту собственных военнослужащих, несмотря на продолжающуюся потребность Киева в системах ПВО. Иранские дроны рассматриваются как серьезная опасность для американской инфраструктуры в регионе.
— Эти системы пригодились бы Украине, но у США есть гораздо более прямые интересы в других частях мира — особенно на Ближнем Востоке, где непосредственно присутствует американский контингент, — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп 14 июня заявил, что в прошедшем телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным стороны уделили вопросу украинского кризиса «гораздо меньше времени».
13 июня Трамп призвал Иран пойти на сделку по ядерной программе, «пока не стало слишком поздно». Американский лидер добавил, что последствия отказа будут «гораздо хуже любых ожиданий» Тегерана.