В ГД предложили рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в лагеря

«Также хочу напомнить о программе детского кешбека, которая действовала в России в 2021 и 2022 годах. Она позволяла родителям частично компенсировать стоимости путёвок в детские лагеря, и сотни тысяч граждан воспользовались такой возможностью. В 2023 году программу отменили, и на фоне постоянного роста стоимости путёвок многие уже родители не могут отправить своих детей в летние лагеря», — добавил политик.