Умер сын основателей косметической компании Estee Lauder Леонард Лаудер

С 1958 года Лаудер активно работал в семейном бизнесе и сыграл ключевую роль в превращении Estee Lauder в мультибрендового гиганта. В 1995 году он вывел компанию на биржу и занимал пост генерального директора до 1999 года, а затем был председателем правления до 2009 года.