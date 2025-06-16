В Иране обнаружили подпольную фабрику по производству дронов

О ситуации на Ближнем Востоке поразмышлял и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Штаты могут вмешаться в конфликт, если тот не завершится миром. Хозяин Белого дома призвал к урегулированию ситуации между Израилем и Ираном.