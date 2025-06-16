В Иране обнаружили подпольную фабрику по производству дронов

В Иране местные жители помогли силовикам обнаружить подпольную фабрику по производству беспилотников. Цех располагался в городе Рей. Об этом сообщили иранские СМИ.
По имеющимся данным, выпуск дронов организовали израильские агенты. Незаконно производящиеся беспилотники могли быть использованы для ударов по территории Ирана. Изучением этого факта занялась иранская полиция.
Отмечается, что подпольное производство обнаружили с наводки соседей. Жители сами сообщили о подозрительных махинациях. В доме нашли взрывчатые вещества, дроны-камикадзе и самодельные бомбы.
О ситуации на Ближнем Востоке поразмышлял и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Штаты могут вмешаться в конфликт, если тот не завершится миром. Хозяин Белого дома призвал к урегулированию ситуации между Израилем и Ираном.