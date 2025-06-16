Названы российские регионы с самыми высокими доходами населения

Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа стали лидерами по доходам населения среди российских регионов за 2024 год. В топ также вошли Чукотка, Магаданская область и Москва, информирует РИА Новости, основываясь на данных Росстата.
В исследовании использовался такой показатель, как отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг. В ЯНАО он составляет 3,94. В Ненецком автономном округе — 3,74, а в Чукотском автономном округе — 3,21.
При этом самым бедным регионом признана Республика Ингушетия, в которой этот показатель равен 1,13.
Сообщается также, что в 2024 году реальные денежные доходы россиян выросли на 8,4%, а количество людей, живущих за чертой бедности, снизилось.
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