В Москве прогнозируют до плюс 26 градусов

«В понедельник и вторник погода в Москве будет соответствовать той погоде, которая должна быть в середине июня. Небо будет малооблачным и солнечные лучи будут прогревать почву, поэтому температура в понедельник повысится до 23−26 градусов. Также возникнут условия для грозовой деятельности и “летних” дождей, выраженная конвекция воздушных масс будет способствовать этому явлению», — сказал он.