В Москве прогнозируют до плюс 26 градусов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Температура до плюс 25−26 градусов прогнозируется в Москве в понедельник и вторник. Также в начале недели ожидаются «летние дожди», небо будет малооблачным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В понедельник и вторник погода в Москве будет соответствовать той погоде, которая должна быть в середине июня. Небо будет малооблачным и солнечные лучи будут прогревать почву, поэтому температура в понедельник повысится до 23−26 градусов. Также возникнут условия для грозовой деятельности и “летних” дождей, выраженная конвекция воздушных масс будет способствовать этому явлению», — сказал он.
По словам метеоролога, во вторник антициклон приблизится к Москве, это обусловит малооблачную погоду преимущественно без осадков. Днем температура составит 19−24 градуса. Затем в среду вновь ожидается кратковременный дождь, облачность с прояснениями.