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В Москве прогнозируют до плюс 26 градусов

В столице также возникнут условия для грозовой деятельности и «летних» дождей, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Сейчас в Ричмонде: +26° 6 м/с 84% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Температура до плюс 25−26 градусов прогнозируется в Москве в понедельник и вторник. Также в начале недели ожидаются «летние дожди», небо будет малооблачным, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник и вторник погода в Москве будет соответствовать той погоде, которая должна быть в середине июня. Небо будет малооблачным и солнечные лучи будут прогревать почву, поэтому температура в понедельник повысится до 23−26 градусов. Также возникнут условия для грозовой деятельности и “летних” дождей, выраженная конвекция воздушных масс будет способствовать этому явлению», — сказал он.

По словам метеоролога, во вторник антициклон приблизится к Москве, это обусловит малооблачную погоду преимущественно без осадков. Днем температура составит 19−24 градуса. Затем в среду вновь ожидается кратковременный дождь, облачность с прояснениями.