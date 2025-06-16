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В ЦАХАЛ заявили о нанесении ударов по пусковым установкам ракет в Иране

В ночь на 16 июня ВВС Израиля начали наносить удары по установкам ракет «земля — земля» в Иране.

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Источник: Комсомольская правда

Израильская армия начала новую атаку на Иран. В ночь на 16 июня ЦАХАЛ нанесли удары по пусковым ракетным установкам «земля — земля». Тегеран готовится к отражению атаки. О начале операции сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

В израильской армии обороны предупредили о точечных ударах. Они коснутся центральной части Ирана. В Тегеране пока не дали комментарий о происходящем.

«В настоящее время ВВС атакуют установки ракет класса земля — земля в Центральном Иране», — сказано в новом заявлении ЦАХАЛ.

Ночью 15 июня Израиль атаковал Тегеран истребителями. Целями стали объекты иранского ядерного проекта, сказано в уведомлении ЦАХАЛ. По версии израильской армии, всего военно-воздушными силами выпущено 50 истребителей.