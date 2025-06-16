Швед Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Ранее в 2024 году Дюплантис несколько раз улучшал собственные результаты. На Олимпийских играх в Париже он показал 6,25 м, побив прежний мировой рекорд (6,24 м), установленный им в апреле на этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае. Тогда же он превзошёл и предыдущий олимпийский рекорд, принадлежавший бразильцу Тьяго Брасу да Силве (6,03 м на Играх 2016 года). Спустя несколько недель после Олимпиады, в польском Хожуве, швед вновь улучшил рекорд, взяв высоту 6,26 м.