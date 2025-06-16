Швед Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, преодолев планку на высоте 6,28 метра с первой попытки.
Это достижение стало для спортсмена 12-м обновлением мирового рекорда в карьере и первым, установленным на домашнем стадионе.
Ранее в 2024 году Дюплантис несколько раз улучшал собственные результаты. На Олимпийских играх в Париже он показал 6,25 м, побив прежний мировой рекорд (6,24 м), установленный им в апреле на этапе «Бриллиантовой лиги» в Китае. Тогда же он превзошёл и предыдущий олимпийский рекорд, принадлежавший бразильцу Тьяго Брасу да Силве (6,03 м на Играх 2016 года). Спустя несколько недель после Олимпиады, в польском Хожуве, швед вновь улучшил рекорд, взяв высоту 6,26 м.
На данный момент Арману Дюплантису 25 лет, и он уже является двукратным олимпийским чемпионом — победы он одержал в Токио в 2021 году и в Париже в 2024-м. Кроме того, в его активе два титула чемпиона мира и три золотые медали чемпионатов Европы, что делает его одним из самых титулованных легкоатлетов современности.
Ранее сообщалось, что российские парашютисты-испытатели установили мировой рекорд по дальности прыжка.